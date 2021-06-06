الشرع: ليبيا بحاجة لدعم وتعاون دولي لاسترداد أموالها المنهوبة

ليبيا – طالب موسى الشرع نائب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة المجتمع الدولي ببذل أقصى جهد ممكن بهدف تنفيذ القرارات الأممية المعنية بمسائل مكافحة الفساد.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية وطالعته صحيفة المرصد، جاءت مطالبة الشرع خلال مشاركة الوفد الليبي الدائم لدى الأمم المتحدة في فعاليات الدورة الـ 32 المعنية بمكافحة الفساد التي تم انعقادها في نيويورك للفترة الممتدة بين الـ2 والـ4 من يونيو الجاري.

وأكد الشرع أن جهود الليبيين مهما عظمت تحتاج إلى تعاون دولي مشترك يسندها، وتفاعل إيجابي من قبل سلطات الدول التي هربت لها الأموال الليبية. مجددًا التزام ليبيا بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة الصكوك الدولية التي تعد طرفًا فيها، وترحيبها بأي جهد مشترك بالخصوص.

وأضاف الشرع: إن حالات الصراع وعدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي خارج البلاد، وخسائر تكبدتها ليبيا جرّاء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية.

وأوضح الشرع أن هذه الدول تستغل الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات سلطات ليبيا الجديدة، المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية