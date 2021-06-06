النائب العام يأمر بالتصدي للمعتدين على الغطاء النباتي

أمر النائب العام الصديق الصور الجهات الضبطية بالتصدي لفعل التعدي على الغطاء النباتي الكائن في منطقة قصر الأخيار.

وشدد الصور في خطابه على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المتمثلة في معاينة محل الواقعة وضبط وإحضار الجناة والتحفظ على الآلات المستعملة في ارتكاب الواقعة المسندة إليهم.

وفور صدور الأمر انتقل مأمورو الضبط القضائي ومعهم قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على عشرة متهمين وهم في حالة تلبس.

وتأتي هذه الخطوة رداً من النيابة العامة على الأفعال الخارقة لأحكام التشريعات التي تحيط الأراضي الزراعية والمساحات المملوكة للدولة الليبية ومنها الغطاء النباتي الموسوم بالغابات بالحماية الجنائية .

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