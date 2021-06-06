شركة زلاف للنفط تدخل تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، بدء استخدام تقنية (DUOLINE-20)، والمصنعة من قبل شركة MaxTube الأمريكية في أنابيب الإنتاج، التي تم إنزالها في البئر (A4-126) بحقل الشادار.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك أنها أول شركة ليبية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، تدخل هذه التقنية في مجال صناعة النفط والغاز في ليبيا.

وأوضح البيان أن هذه النوعية من الأنابيب ذات كفاءةٍ عاليةٍ في مقاومة الصدأ والتآكل، مقارنةً بالأنابيب العادية، مما يزيد في عمر معدات الإكمال في آبار النفط والغاز ويقلل من عمليات الصيانة الدورية المكلفة.

وقال الشركة في بيانها، “أن هذا النوع من الأنابيب تم تطويره بحيث تكون الأنابيب مبطنة من الداخل بمادة مقاومة للتآكل وأكثر فاعلية من الطلاء الداخلي العادي للأنابيب (Filament-Wound Glass-Reinforced Epoxy Liner (GRE ، فهو مصمم خصيصاً للعمل في البيئات الصعبة بما في ذلك آبار حقن المياه، وآبار حقن ثاني أكسيد الكربون (CO2) وآبار إنتاج النفط والغاز التي تحتوى على نسب عالية من الغازات المؤكسدة، كما يستخدم في آبار التخلص من المواد الكيميائية بالحقول البرية والبحرية، بالإضافة إلى نجاح هذا النوع من الأنابيب في منع التآكل بآبار إنتاج الغاز التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 292 درجة فهرنهايت (144 درجة مئوية)”.

وأكدت الشركة في ختام بيانها أن فريقا مشتركا من المختصين من شركة زلاف وشركة مليتة، بإعداد ونشر ورقة علمية عن هذا العمل.