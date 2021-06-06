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أكار: وجود قواتنا المسلحة في ليبيا يساهم في السلام والاستقرار العالمي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مزاعمه بشأن وجود قوات بلاده المسلحة بشكل أساسي في داخل تركيا وخارجها لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

موقف أكار جاء في كلمة له خلال مشاركته في تدريبات عسكرية للقوات التركية في منطقة شرق المتوسط تابعتها صحيفة المرصد، وفيها زعم مواصلة قوات بلاده المسلحة الكفاح بعزم وتصميم ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر والكيانات الإرهابية.

وأضاف أكار :” إن هذه القوات تساهم في السلام والاستقرار العالميين في ليبيا وعدد آخر من الدول في إطار الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو” ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والاتحاد الأوروبي. مضيفًا بالقول: “نواصل أنشطتنا على الأراضي الليبية بهدف ضمان سلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية”.

ومضى أكار قائلًا: “نسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا على أساس أنها لليبيين، فيما تحاول بعض الدول لعب دور فيها، خاصة بعد وقف إطلاق النار، والقوات التركية تقدم في إطار اتفاقية ثنائية الدعم الاستشاري للجانب الليبي في التدريب العسكري وإزالة الألغام” دون ذكر بأن بلاده أرسلا آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا بينهم مقاتلون سابقون بتنظيمي داعش والقاعدة.

وقال أكار: “الدعم التركي يتم تقديمه أيضًا في مجالات الصحة والدعم الإنساني والمساعدات والقضايا العسكرية الأخرى، والعرض العسكري الأخير في بنغازي يمثل مؤشرًا واضحًا على جهود حفتر للحفاظ على وجوده، وأن المشكلة في ليبيا سببها حفتر وأنصاره”.

وتابع أكار قائلًا: “كل من لديه ضمير ويريد تحقيق الاستقرار في ليبيا يجب أن يسأل كيف سقطت المعدات العسكرية في أيدي قوات حفتر، ويبدو أن نشاط إيريني موجه فقط لحكومة الوحدة الوطنية، وهذا متحيز ومثير للجدل ويؤثر سلبًا على العملية السياسية ويسبب عدم الاستقرار”.

واختتم أكار كلمته المليئة بالمزاعم من خلال القول: “رغم كل هذه المحاولات الاستفزازية سنواصل دعم القضية العادلة لأشقائنا الليبيين، كما فعلنا حتى الآن، وسنواصل عملنا واتصالاتنا مع الدول المعنية، وخاصة مصر، من أجل المساهمة في السلام بالمنطقة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت حمار يااكار حتى غبى الكذب فانت مجرم حرب مع كلب ترامب اردوغان وملف اردوغات والسراج امام الجنايات الدولية فنقل اسلخة ومرتزقة من خلال طائرات وسفن مدنية جريمة حرب طبقا للقانون الدولى فعن اى استقرار تتحدث ياحمار وعن اى اتفاق تتحدث ومن وقع معكم اتفاق دون ان يكون ذلك من حقه رحل الى غير رجعة وسمعتم ماقالته وزيرة الخترجية الليبية بضرورة رحيلكم من ليبيا اما المشير خليفتر فهو قائد الجيش الوطنى بقرار من مجلس نواب الشعب ياكلب ومن حقه الحصول على السلاخ للدفاع عن كرامة الشعب الليبى ةحتى لايكون ارث عثمانى وهو من منع اردوغان من تحقيق حلمه المعلن امام خريطة ليبيا باحتلال موانئ النفط الليبية ورايتم ياحمار كيف ظهر الجيش الوطنى فى العرض العسكرى واثلج ثدور الشعب ياكلب بينما راينا هزيان الخوان حريم السلطان ولو اضفنا لهذا الجيش الوطنى خير اجناد الارض لديهم موافقة جاهزة من البرلمان للتحرك فى اى زمان انسى انت واردوغان ان يكونوا لكم مكان فى ليبيا فالتحرير قادم لامحالة فلن نفبل تدنيس ارض عربية بانجاس المغول الارض بتتكلم عربى ونبينا عربى وقرآنا عربى خليك انت مع الناتو المسيحى الطيور على اشكالها تقع

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  • انت مجرد امعة بالنسبة لاردوغان فمهما نبحت فالقرار فى ايده ومستعد لاقالتك وجعلك كبش فدا اذا طرطشت زلط لكن اردوغان الذى كان يجعجع كل يوم اتخرس من يوم امريكا مقالت انه معادى للسامية دون ان تذكر الاسباب مع ان اردوغان مغولى من نثل يافث مع ياجوج وماجوج بينما نحن العرب ساميون وهو يعادى العرب فامر طبيعى ان بكون معاديا للسامية وللحامية ايضا فابناء سام من العرب وابناء حام من الافارقة السود

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