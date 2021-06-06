بالأرقام.. الحسابات العسكرية التابعة للحداد تطالب إدارة الميزانية بدفع 100 مليون دينار كديون لشركات تموين

ليبيا – بعثت الإدارة العامة للحسابات العسكرية التابعة لرئيس أركان الوفاق محمد الحداد طلبين لإدارة الميزانية أُرفق بهما كشف حساب بهدف الحصول على أموال.

وحصلت صحيفة المرصد على نسخة من الطلبين وكشف الحساب، وأولهما جاء بتاريخ الـ28 من أبريل الماضي، وفيه تم الاستناد إلى قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ذي الرقم 23 لعام 2021، القاضي بفتح اعتمادات مالية مؤقتة وفقًا لمبدأ 1/12.

وأضاف الطلب: إن هذا الأمر يأتي تحقيقًا لمصلحة العمل ولتمكين الإدارة العامة للحسابات العسكرية التابعة لرئيس أركان الوفاق محمد الحداد من تنفيذ الارتباطات والالتزامات والمطالبات لتغطية مصروفات الإعاشة والتموين لكافة الوحدات العسكرية.

وتم في الطلب الدعوة لإحالة 80 مليون دينار وتضمينها في الباب الأول من الميزانية لبند الإعاشة، ضمن حوالة مرتبات شهر مايو الماضي، على أن يتم موافاة إدارة الميزانية بتقرير المصروفات الفعلية وفقًا للتشريعات النافذة، وهو ما يحتم الصرف للأهمية.

وتم إرسال كشف بالمطالبات المالية لـ20 من الشركات التموينية، وهي شركة الجرّة الذهبية وحسابها في مصرف اليقين فرع البرج بقيمة 4 ملايين و750 ألفًا و650 دينارًا، وشركة ضفاف القبسية لاستيراد المواد الغذائية وحسابها في ذات المصرف في الفرع الرئيس بقيمة 4 ملايين و852 الفًا و800 دينار.

وتطالب شركة الجوهرة الزرقاء للخدمات التموينية عبر فرع البرج في مصرف اليقين بـ4 ملايين و869 ألفًا و720 دينارًا، فضلًا عن مطالبة شركة منتهى الامتياز للخدمات التموينية وعبر مصرف السرايا بما قيمته 4 ملايين و448 ألفًا و880 دينارًا.

ووفقًا للكشف تطالب شركة الأيادي الفاضلة لاستيراد المواد الغذائية عبر المصرف الإسلامي فرع السواني بـ3 ملايين و974 ألفًا و600 دينار، وشركة جوهرة أويا الدولية لاستيراد المواد الغذائية عبر مصرف الأمان بـ4 ملايين و539 ألفًا و60 دينارًا.

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وتضمن الكشف مطالبة شركة الفريدة للخدمات التموينية عبر مصرف الجمهورية فرع قرجي بـ4 ملايين و352 ألفًا و625 دينارًا، فضلًا عن 3 ملايين و644 ألفًا و835 دينارًا لشركة الزاهرة للخدمات التموينية، عبر ذات الفرع الذي طالبت عبره شركة بريق الوادي للخدمات التموينية بـ4 ملايين و246 ألفًا و200 دينار.

وبحسب الكشف طالبت شركة تاج الياسمين للخدمات التموينية عبر مصرف الجمهورية فرع قرجي بـ4 ملايين و998 ألفًا و510 دنانير، فضلًا عن مليونين و788 ألفًا و920 دينارًا لشركة ضفاف المتألقة لاستيراد المواد الغذائية عبر المصرف الإسلامي فرع السياحية.

ووردت مطالبة شركة الصحن الذهبي للخدمات التموينية عبر مصرف الأندلس بـ3 ملايين و982 ألف دينار، و4 ملايين و689 ألفًا و360 دينارًا لشركة النسر العربي الأصيل للمواد الغذائية عبر مصرف اليقين، و4 ملايين و957 ألفًا و200 دينار لشركة البلد الطيب الأمين لاستيراد المواد الغذائية عبر مصرف السرايا.

وطالبت شركة البسار الغذائي لاستيراد المواد الغذائية عبر مصرف الأمان بـ4 ملايين و947 ألفًا و440 دينارًا، ومليونين و509 آلاف و200 دينار لشركة فخر ليبيا لاستيراد المواد الغذائية عبر المصرف الإسلامي فرع السياحية، ومليونين و448 ألف دينار لشركة امناول للخدمات التموينية عبر مصرف النوان فرع البرج.

واحتوى الكشف على مطالبة شركة أميدون للخدمات التموينية عبر مصرف الأمان بـ3 ملايين و298 ألفًا و400 دينار، ومليونين و829 ألفًا لشركة أميتشو للخدمات التموينية عبر مصرف الأندلس، ومليونين و872 الفًا و800 دينار لشركة الجود الليبية الحديثة للخدمات التموينية، ليصبح الإجمالي 80 مليونًا و200 دينار.

وبحسب الطلب الثاني المؤرخ في الـ3 من يونيو الجاري، تم إحالة كشف حساب لإدارة الميزانية في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية يضم 6 شركات لها ديون على من تم وصفها بـ”وزارة الدفاع”، وهي شركة طريق المودة بقيمة مليون و899 ألف دينار، وشركة الضيافة بقيمة 7 ملايين و707 آلاف دينار.

وأشار الطلب إلى أن حجم الدين لشركة القمة الذهبية بلغ 5 ملايين و760 ألفًا، فيما بلغ لشركة القمة للصناعات 3 ملايين و600 ألف دينار، فضلًا عن 10 ملايين و292 ألفًا و500 دينار لشركة لارين للأمن والسلامة، بالإضافة لـ13 مليونًا و787 ألفًا و500 دينار لشركة أساس النهضة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية