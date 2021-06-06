شركة الواحة: السيطرة على تسرب بخط الظهرة السدرة

أعلنت شركة الواحة للنفط السيطرة على تسرب بخط الظهرة السدرة دون التأثير على سير الإمدادات.

أعلنت شركة الواحة للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة بحقل الظهرة تمكنت يوم السبت من عزل وصيانة تسريب بخط 30 بوصة الذي يقع على بعد 49 كم من حقل الظهرة بعد تحديد مكان التسرب وإجراء أعمال الحفر والبدء في صيانة الأجزاء المتضررة بنجاح وبدون تأثير على سير الإمدادت .

وبينت شركة الواحة أن شبكة نقل النفط الخام المتضررة بسبب الإغلاقات السابقة تحتاج إلى أعمال استبدال وصيانة دورية حيث يشكل ضعف التمويل لقطاع النفط عائق كبيرا أمام رفع واستقرار الصادارات منذ سنوات .