البريقة تعلن انطلاق القافلة الرابعة من الوقود والغاز إلى مستودع سبها

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، انطلاق القافلة الرابعة من الوقود والغاز إلى مستودع سبها النفطي لتغطية احتياجات المواطن بالجنوب الليبي.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن القافلة محملة بمليون وثلاثمائة ألف لتر بنزين وتسعون ألف ديزل و 4 طن غاز مسال، مشيرة إلى انطلقت من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأكدت الشركة أن تلك القوافل تأتي في إطار تغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب، بإشراف من المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وناشدت الشركة الجهات المتعاونة معها أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه مناطق الجنوب، مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي منطقة أو جزء في ليبيا بتوفير احتياجات المواطنين بها.