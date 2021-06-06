أمام مقر رئاسة الحكومة .. وقفة الأطباء بطرابلس تتعرض لبعض التجاوزات من أفراد الأمن

تعرض ممثلو النقابات الطبية الأربعة المشاركين في الإضراب للاعتداء من بعض قوات الأمن المكلفين بحراسة مقر الحكومة بمنطقة طريق السكة، حيث شهدت الساحة المقابلة للمبنى بعض التجاوزات من أفراد الأمن في حق الأطباء وبعض ممثلي وسائل الإعلام.

وبحسب موقع “الساعة 24” ، أن قوات الأمن المكلفة بحراسة مقر الحكومة بنادي السكة منعت وسائل الإعلام من تصوير الوقفة الرمزية التي نظمها ممثلو النقابات الطبية الأربع وهي نقابة الأطباء والأسنان والمهن الطبية المساعدة والصيادلة أمام المبنى الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للنقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ “الساعة 24” أن القوات المكلفة بحراسة مبنى رئاسة الحكومة منعت أي شخص من تصوير وقفة الأطباء، بل وهدد بعض ممثلي وسائل الإعلام الذي حاولوا القيام بدورهم في تغطية الحدث.

وأكد أحد المشاركين في الوقفة الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمن صادر هاتف أحد الأشخاص الذي حاول تصوير وقفة الأطباء الرمزية أمام المبنى الحكومي بطريق السكة، وراح يهدد بذلك الأطباء ووسائل الإعلام بأن ذلك سيكون مصير أي شخص يحاول تصوير الأحداث.

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