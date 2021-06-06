شركة البريقة تحذر من استخدام اسطوانات الغاز المقلدة

حذرت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين من استخدام اسطوانات الغاز المقلدة والتي لا تنطبق عليها شروط السلامة المعترف بها من الشركة.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن استخدام اسطوانات غاز الطهي المقلدة (الصينية وغيرها) من أخطر الأمور التي قد تهدد سلامة العائلات في منازلهم.

وبينت شركة البريقة أنها كانت قد نبهت في وقت سابق إلى تبعات استعمال الاسطوانات المقلدة في البيوت مشيرة إلى مدى خطورتها على حياة المواطن.

وحذرت الشركة من أن اسطوانات الغاز المقلدة بنوعيها والتي لا تنطبق عليها مواصفات وشروط السلامة المعترف بها بالشركة.

ودعت شركة البريقة لتسويق النفط الموزعين التابعين لها والمعتمدين لديها لعدم استلام أو ملئ الاسطوانات المقلدة داخل مركز ومستودعات الغاز لما لها من مخاطر على حياة البشر .