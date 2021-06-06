ليبيا الان

إضاعة البوصلة.. هل يسير “الدبيبة” على خطى “السراج”؟

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

حاز حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حفلاً لمسلحين في مدينة مصراتة، قيل إنهم خريجو دفعة جديدة من طلاب كلية الدفاع الجوي وتغيبه عن العرض العسكري الذي نظمه الجيش الوطني مؤخراً في بنغازي، على اهتمام الكثير من متابعي المشهد في ليبيا.

هذا الحضور ثمة من عده انحيازاً يضاف إلى خطوة سابقة متمثلة في تسمية الدبيبة لمحمد الحداد رئيسا للأركان العامة رغم معارضات قانونيين قالوا إن الحداد مكلف من السراج، والدبيبة نال اعترافه من مجلس النواب الذي يعترف برئيس أركان آخر هو الفريق عبدالرازق الناظوري.

حضور الدبيبة اللافت غرباً للمحافل العسكرية التي يقودها مسلحون جلهم منتسبون للتشكيلات المسلحة المنتشرة على كامل الساحل الغربي وفي عمقه الجبلي قابله نشطاء ومحللون بكثير من الأسف وخيبة الأمل، وعدوه انحيازاً لفريق على حساب فريق آخر، وسير على ذات الخط الذي سار فيه سلفه رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج حين فضّل أن يكون مركز السلطة في العاصمة التي تعج بالتشكيلات المسلحة، فتحول من طرف محايد يتعامل بفن الإدارة والسياسة مع الكل، إلى طرف سياسي كان يتحول أحياناً من ناعم إلى شرس.

ورأى متابعون أن الدبيبة بهذه الخطوات يتحول إلى طرف سياسي متصلب داخل حاضنة سكانية كثيفة ونطاق جغرافي محدد، وقد تؤدي هذه الخطوات إلى ضياع البوصلة وإهمال برنامج الحكومة الرئيسي المتمثل في معالجة أزمات الكهرباء والمرتبات وفيروس كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • منذ غزو ايطاليا لليبيا عرفنا أن غرب ليبيا يتبني دوما دور العماله للمستعمر وشرق ليبيا يتبني دوما مقارعه العدو ومحاولة طرده فغرب ليبيا في السابق شكل كتائب من ليبيين لتحارب الليبيين في شرق دعما لإيطاليا وحاليا كتائب من الغرب الليبي متأهبه للمحاربة شرق البلاد دعما لتركيا فالعماله موجوده كموروث في الدم من الجد للحفيد فعبدالحميد دبيبه هو السراج نفسه نفس الخامه ونفس الصانع فالقالب هو قالب الامم المتحده والصانع للسراج هو ليون والصانعه لدبيبه هي استيفاني وكلاهما عدو للببيا مستتر كونهما يمثلان ارادة الاستعماريه داخل اروقة الأمم المتحده فدول قله هي صاحبة القرار في الامم والباقي عباره عن تبع لارادة المستعمر القديم لبلدانهم فشجرة الليمون ليس بامكانك نيل منها أي ثمره الا الليمون والمجتمع المتفشي فيه العماله للغرب كما هو حاصل في مجتمع غرب ليبيا فليس بامكانك ان تجد الا من له الاستعداد ليكون عميل وماهو حاصل عباره عن تبديل اسماء كان فائر السراج واصبح عبدالحميد دبيبه فالتغيير في الشكل لا يعني في الغالب ان التغيير قد تم في المضمون وما يهم المستعمر القديم وتركيا ان الوزير الاول عميل اما اسمه لا يهم ان كان فائز او عبد الحميد ما يهم هي العماله طالما توافرت فسيتم تعيينه من الامم المحتده

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