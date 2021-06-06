وقال النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن قرار الإضراب الجزئي موجه لجميع العاملين في المستشفيات والعيادات الخارجية في كافة الأقسام، ويستثنى من ذلك العاملون في الإسعاف والطوارئ والولادة وغسيل الكلى، بينما يوقف العمل في باقي الأقسام لمدة ست ساعات بداية من يوم الأحد، ولمدة 6 ساعات.

وأضاف أن الغرض من هذا الإجراء الضغط على الحكومة أجل التحرك السريع لتحسين الأوضاع المعيشية للأطباء والعاملين في القطاع الطبي، لا سيما أن عددًا من الأطباء نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء منذ نحو أسبوعين، ولم يتم الاستجابة إلى مطالبهم بل تم السخرية منهم من أحد المسؤولين.

وأشار إلى أن الأطباء لا يتلقون الدعم المعنوي الكافي من الحكومة رغم أنهم حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا، كما أن الأطباء قرروا منذ 2015 السفر للعمل في دول الخليج أو أوروبا، بسبب تردي حالتهم المعيشية دون تحريك أي ساكن من قبل الحكومة.

ونوّه نقيب الأطباء إلى أن الإضراب سيكون على مراحل وسيبدأ جزئيًا، وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه سوف تلجأ النقابة العامة إلى التصعيد، خاصة أن الأطباء في حالة احتقان كبيرة بسبب عدم تنفيذ مطالبتهم لسنوات، محملًا الحكومة الليبية مسؤولية الحفاظ على أرواح المواطنين حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.

وشدد الغوج على أن الأطباء يدركون حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم، وحماية أرواح المواطنين، تظل هدفًا ساميًا؛ ولذلك قاموا بإجراء إضراب جزئي في البداية ثم التصعيد، خاصة أن الحكومة لم تحرك ساكنًا رغم إعلانهم بيانًا صحفيًا عن الإضراب.