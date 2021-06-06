بلدية الجفرة تباشر تطعيم الحجاج ضد كورونا

أخبار ليبيا 24

قال مكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية الجفرة أنه سيباشر، اليوم الأحد، في تطعيم الحجاج بالبلدية ضد فيروس كورونا.

وأوضح المكتب إن اللقاح المستخدم في التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون من نوع “أسترازينيكا” الإنجليزي، وفق بيان إدارة الخدمات الصحية الجفرة.

وكان قد أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبد الباسط سميو، الأربعاء الماضي عن بدء عملية تلقيح حجاج بيت الله، بلقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في بعض البلديات.

وقال سميو، لأخبار ليبيا 24، إن السعودية لم تحدد عدد الحجاج لهذا العام ولا الفئات العمرية المستهدفة، ولكن بعض البلديات شرعت بتطعيمات الحجاج من قائمة هيئة الأوقاف لعام 2020.