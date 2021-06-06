328 إصابة جديدة بـ«كورونا» و273 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 328 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 273 حالة شفاء، وخمس وفيات جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «423»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، السبت، 4700 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 4372 عينة وإيجابية 328 عينة بنسبة 7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية تفشي الوباء في ليبيا مارس 2020، إلى 187 ألفا و281 حالة بينها عشرة آلاف و949 نشطة، و173 ألفا و189 شفاء، و3143 وفاة.

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