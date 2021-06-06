«الأرصاد الليبية»: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على المناطق الساحلية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، ستتأثر بكتلة هوائية ساخنة مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “هذه الأجواء ستؤدي لارتفاع نسبي في درجات الحرارة هذا اليوم، حيث تتراوح الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها ما بين (31-36) م على المناطق الساحلية، وتسجل ما بين (35-40) م على الدواخل وتتغير الرياح تدريجيا من صباح الغد إلى شمالية غربية مما تعمل على انخفاض في درجات الحرارة”.

وأضاف البيان “تكون الحرارة معتدلة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة الساحلية فتكون ما بين (26-32) م، مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على طبرق وتسجل درجات الحرارة ارتفاع يوم الغد على هذه المناطق”.

وتابع “تبقى الأجواء ساخنة على مناطق أقصى الجنوب خاصة الجنوب الغربي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (38-44)”.