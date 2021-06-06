بوقعيقيص: يجب تقديم شكوى وبدعم من مؤسسة الاعلام ضد قناة تلفزيونية تقدم مستوى وضيع من الاسفاف

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص إنه منذ أيام تمت دعوتها على مستوى دولي وبحضور الأمم المتحدة لعرض وجهة نظرها حول خطاب الكراهية، متسائلةً:” ماذا بوسع برلين والأمم المتحدة وهولندا القيام به ومن شأنه الحد من هذا الخطاب ومكافحته؟”.

بوقعيقيص أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وبالمصادفة انتشر الحديث البذيء الذي جاء على لسان الرقيعين دوغه ونعمان، وحقيقة لا أعلم القناة الراعية لهذا المستوى الوضيع من الإسفاف”.

ولفتت إلى ضرورة تقديم الشكوى ضد هؤلاء من المنظمات الإعلامية الرصينة والنشطاء المعنين بالإعلام وبدعم من محمد بعيو رئيس هيئة الإعلام الى النائب العام والجهات الدولية، لاتخاذ أجراءات رادعة، بحسب قولها. مشيرةً إلى ضرورة أن يعي الجميع الدور الحقيقي للإعلام كأداة للتهذيب والرقي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية