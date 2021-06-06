ليبيا الان

عون وعميد بلدية مرادة يبحثان دمج خرجي التخصصات النفطية بالقطاع

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

بحث وزير النفط والغار بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، السبت، مع عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، استعرض اللقاء الذي حضره عبد السلام أبو زعكوك من مكتب العلاقات بالوزارة العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، خاصة أنها تتوسط عددا من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

وأكد عون أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في اختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نطاق عمل الوزرات المختلفة.

الوسوم

وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك