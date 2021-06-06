عون وعميد بلدية مرادة يبحثان دمج خرجي التخصصات النفطية بالقطاع

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بحث وزير النفط والغار بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، السبت، مع عميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الأحد، استعرض اللقاء الذي حضره عبد السلام أبو زعكوك من مكتب العلاقات بالوزارة العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، خاصة أنها تتوسط عددا من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

وأكد عون أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في اختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نطاق عمل الوزرات المختلفة.