اللواء الصوصاع: لن تنجح أي محاولات لتحييد دور القوات المسلحة أو التقليل منه مستقبليًا

ليبيا – بدد المدعي العام العسكري في الجيش الوطني اللواء فرج الصوصاع تصور البعض حول اعتماد الجيش بشكل كلي على دعم قبائل المنطقة الشرقية.

الصوصاع وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس السبت قال: إن نسبة كبيرة جدًا من أبناء الجيش من سكان المنطقة الغربية، وهؤلاء اقتنعوا إلى جوار أبناء بنغازي بقرار القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر باقتلاع الإرهاب من جذوره في كل أنحاء البلاد، وأدركوا أن الإخوان ليسوا سوى أبواق مأجورة.

اللواء الصوصاع استبعد نجاح أي محاولات لتحييد دور الجيش أو التقليل منه مستقبليًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية