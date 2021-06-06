بن شرادة: المشري وصالح وإن تقابلا لن يضيفا شيئًا مع وجود لجان للنظر في ملف المناصب السيادية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس النواب عقيلة صالح لم يلتقيا في المغرب، مضيفًا أنه حتى لو تقابلا فلن يضيفا شيئًا مع وجود لجان مُشكّلة للنظر في ملف المناصب السيادية.

بن شرادة في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت، أضاف أنهم ينتظرون إحاطة المشري الثلاثاء القادم حول زيارة المغرب.

وأشار إلى أن المجلس صوّت بالموافقة على مخرجات بوزنيقة وانتظر مجلس النواب أكثر من 3 أشهر حتى يعقد جلسة للتصويت على هذه المخرجات، لكنهم تفاجأوا بتشكيل عقيلة صالح لجنة بمعزل عن مجلس الدولة، وقد باشرت عملها في وضع المعايير واستقبال الملفات منفردة.

وأكد أن ذلك مخالف للاتفاق السياسي الذي ينص على تشكيل لجنة من المجلسين معًا للنظر في المناصب السيادية، مضيفًا أن لجنة النواب تواصلت فيما بعد مع لجنة مجلس الدولة إرسال الأسماء التي وقع عليها الاختيار من 1040، والتي لم يشارك الأعلى للدولة فيها، لكه قبل بها وحاول تصويب بعض الأخطاء، وفق تعبيره.

بن شرادة لفت إلى أنهم طالبوا بشرطين اثنين؛ واحد يتعلق بالخبرة، والآخر يشدد على ضرورة عرض أسماء المناصب السيادية على النائب العام لاستبعاد من صدر في حقه حكم مخلٌ بوظيفته، وقد وافقت لجنة مجلس النواب على ذلك، وقال: إنه لم يبقَ سوى خلاف أخير حول الكلمة الأخيرة في بعض المناصب، منها ما يعود مجلس الدولة ومنها ما يعود لمجلس النواب، متوقعًا الانتهاء منها في غضون 10 أيام وإتمام العمل بأسرع وقت ممكن، قبل عرضه للتصويت في جلسة عامة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية