السفارة الأمريكية: نراقب اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا أنها تراقب اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني منصور عاطي المغربي.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها تراقب اختطاف المغربي وتنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المطالبة بالإفراج الفوري عنه.

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وأعادت السفارة الأمريكية نشر بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت فيه عن قلقها بشأن سلامة المغربي، الذي اختطف في 3 يونيو عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

وطالبت البعثة الأممية على الإفراج غير المشروط عن المغربي وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مؤكدة أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.