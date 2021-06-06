سالم: المليشيات تطالب بـ 700 مليون دولار لفتح الطريق الساحلي كتعويض

ليبيا – قال الكاتب الصحفي الليبي أحمد سالم إن المليشيات طلبت نحو 700 مليون دولار لفتح الطريق الساحلي كتعويض، مردفًا أن الجيش الوطني لن يتنازل عن أهدافه التي أعلن عنها خلال العرض العسكري الأخير في بنغازي، حيث شدد على ضرورة تنفيذ تفاهمات جنيف التي نصت على فتح الطريق، إضافة إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات.

سالم وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، أشار إلى أن ملف فتح الطريق الساحلي معلق حاليًا، بسبب عرقلة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” نتيجة تعنت الميليشيات، مردفًا أن هذا الموقف ينذر بتجدد المواجهات، خصوصًا في ظل التخوف من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في موعدها.

وتابع: “هناك دوائر دولية مهتمة بالشأن الليبي، وتسعى إلى إعادة الاستقرار لها، وتوافق على الأهداف السابقة”، مضيفًا أن البديل هو عودة الحرب على المليشيات حتى تفكيكها وإنهاء سيطرتها على العاصمة طرابلس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية