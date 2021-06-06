«الصحة» تشكل لجنة تحقيق في تطعيمات منتهية الصلاحية بمكتب الخدمات الصحية دريانة

أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي تعليمات إلى رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية وإدارة التفتيش والمتابعة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود تطعيمات منتهية الصلاحية داخل ثلاجة حفظ الأدوية بمكتب الخدمات الصحية دريانة.

وتفقّد وزير الصحة مستشفى دريانة القروي ظهر السبت، الواقع على بعد 40 كيلو مترًا شرقي مدينة بنغازي، رفقة وفد من وزارة الصحة، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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وتعهد وزير الصحة تعهد بدعم مستشفى دريانة توفير كافة احتياجاته، خلال جولته التي رافقه فيها مدير مكتب وزير الصحة سعيد الدرسي، ومستشار الوزير مصطفى ارحومة، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة طارق الغوج، وعدد من موظفي الوزارة بديوان المنطقة الشرقية.

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