بوفايد: مشكلة الليبيين بعد خليفة حفتر تكمن في رئيس البعثة الأممية كوبيش

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد إن مشكلة الليبيين تكمن بعد خليفة حفتر وعقيلة صالح في رئيس البعثة ورئيس دائرة الانتخابات بالبعثة، اللذينِ يؤثران مصالحهما الشخصية المتمثلة في مرتباتهم الخيالية وبالعملة الصعبة من جهة، ومصالح شخوص ودول خبيثة ماكرة، لا تخفى على أحد من جهة أخرى، بحسب قوله.

بوفايد أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “رئيس البعثة ورئيس دائرة الانتخابات، يستطيعان بكل يسر وسهولة جمع النصاب القانوني لكل من مجلس النواب ومجلس الدولة في اجتماع مشترك أو منفصل، بقاعات سرت، خلال إسبوع أو عشرة أيام فقط، وبرئاسة مشتركة، أو منفصلة، لأكبر الأعضاء سنًا لكليهما، ولا يأخد الفصل في الأساس الدستوري، لانتخابات 24 ديسمبر المقبل أكثر من 24 ساعة، فهل يقبل رئيس البعثة إن كان جادًا تحدي 24 ساعة لـ 24 ديسمبر؟”.

وتابع: “أجزم بصفتي المتواضعة، بأنه أي رئيس البعثة يان كوبيتش، لن يفعل، ولن يفكر أو حتى يجرؤ على التفكير بأن يفعل ويقبل هو وموظفه بانتو ليتتش هذا التحدي”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية