“الأرصاد”: ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة شمال غرب ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

ولفت المركز في الملخص العام إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ويشمل مناطق الخليج والشمال الشرقي يوم غد ، بينما تسجل انخفاضا من ظهر يوم غد على الشمال الغربي.

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

•الطقس: قليل السحب إلى غائم جزئيا.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا وتتحول من مساء يوم غد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاعا هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (30- 36) مْ على الساحل وما بين (35- 40) مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض من مساء يوم غد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة:

•الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على طبرق.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتحول صباح غد إلى شرقية فجنوبية شرقية على الخليج – بنغازي والدواخل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (33- 36) مْ على الدواخل ترتفع غداً.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على غدامس.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على غدامس والحمادة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ ولا تتجاوز اليوم (36) مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: السماء صافية مع ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39) مْ.

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