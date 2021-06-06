الخطابي: ما يفعله مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية تجاوز حدود صلاحياته

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب المبروك الخطابي رفضه تدخل مجلس الدولة الاستشاري في التعليق على تولي المناصب السيادية؛ لأنه بذلك يكون تجاوز حدود اختصاصاته كونه استشاريًا.

الخطابي وفي صتريح لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت قال: إن ما يفعله مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية تجاوز حدود صلاحياته ومهامه الواردة في الاتفاق السياسي، وهذا الرفض والتجاوز لمهامه ليس الأول منذ التوقيع على الاتفاق وحتى الآن.

وأضاف أن مجلس الدولة منذ توقيع المصالحة الليبية ويقوم بكثير من التجاوزات والتأويلات المغلوطة التي يحاول فيها أن يقدم مكانته كجسم تشريعي بدلًا عن مجلس النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية