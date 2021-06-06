شركة البريقة: تسيير قافلة وقود من مصراتة إلى سبها

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأحد تسيير قافلة الوقود الرابعة من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” انطلاق قافلة محملة بـ مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف لتر بنزين وتسعون آلاف لتر ديزل و40 طن غاز مسال، من مستودع مصراته النفطي إلى مستودع سبها النفطي لتغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب.

ودعت شركة البريقة الجهات المتعاونة معها إلى تحمل مسؤلياتها تجاه الجنوب مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي منطقة أو جزء في ليبيا بتوفير احتاجات الموطن بها، وأن هذه الاختناقات سوف تنتهي لو استمر هذا التدفق للمنتجات النفطية بشكل سلسل وطبيعي.

وبينت شركة البريقة أنه جرى تسيير القافلة بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.