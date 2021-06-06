«الجمهورية» يؤكد توفر السيولة في فروعه بـ4 مدن بالمنطقة الغربية

أعلن مجلس الادارة لمصرف الجمهورية عن توفر السيولة والمبالغ المالية بكافة فروع المصرف بالمنطقة الغربية بمناطق الجديدة والجميل ورقدالين وزوارة.

وقال المصرف عبر موقعه الإلكتروني إن فروع مصرف الجمهورية شهدت اختفاء طوابير المواطنين أمام المصارف وانتهاء أزمة السيولة في تلك الفروع، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

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وأشار مصرف الجمهورية إلى أن آخر هذه الفروع بمدينة رقدالين، الذي شهد توفر السيولة النقدية وأصبح سقف السحب عالياً لكل المواطنيين .يصل إلى 2000 دينار.

ويوم السبت، ناقش اجتماع لمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مع عضو مجلس النواب سالم مسعود قنان، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالمجلس عائشة المهدي شلابي، آخر مستجدات تنفيذ خطة المصرف لتوفير السيولة في جميع المدن

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