«السفارة الأمريكية»: نراقب واقعة اختطاف الناشط منصور عاطي

أكدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، أنها تراقب واقعة اختطاف منصور عاطي المغربي، مطالبة بضرورة إطلاق سراحه فورا.

وقالت السفارة في بيان صادر عنها: “نراقب اختطاف منصور عاطي المغربي وننضم إلى بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري”.

وأمس السبت، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا والناشط المدني.

وقالت البعثة في بيان صادر عنها: “إن المغربي اختطف في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً”.

ودعت البعثة إلى الإفراج غير المشروط عن المغربي، وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.

وأكدت البعثة على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناءً على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.