فرج: مجلس الدولة سيناقش في جلسته المقبلة ملف “المناصب السيادية”

أعلن عضو ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” موسى فرج، أنهم سيناقشون في جلسة المجلس المقبلة، بعد غد الثلاثاء، ما توصلت إليه لجنتا النواب وما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” بشأن المناصب السيادية.
وقال فرج، في تصريحات صحفية له: “جلسة ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ”، ستناقش القاعدة الدستورية المحالة من أعضاء ملتقى الحوار”.
وأضاف “عدد من أعضاء ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” والنواب ونشطاء المجتمع المدني، طالبوا المفوضية بالاستفتاء على الدستور أو تمرير المشروع المنجز وإجراء الانتخابات وفقه، على أن يعمل الرئيس المنتخب على إنجاز الدستور الدائم”.
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