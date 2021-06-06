فرج: مجلس الدولة سيناقش في جلسته المقبلة ملف “المناصب السيادية”

أعلن عضو ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” موسى فرج، أنهم سيناقشون في جلسة المجلس المقبلة، بعد غد الثلاثاء، ما توصلت إليه لجنتا النواب وما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” بشأن المناصب السيادية.

وقال فرج، في تصريحات صحفية له: “جلسة ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ”، ستناقش القاعدة الدستورية المحالة من أعضاء ملتقى الحوار”.

وأضاف “عدد من أعضاء ما يسمى بــ ” مجلس الدولة ” والنواب ونشطاء المجتمع المدني، طالبوا المفوضية بالاستفتاء على الدستور أو تمرير المشروع المنجز وإجراء الانتخابات وفقه، على أن يعمل الرئيس المنتخب على إنجاز الدستور الدائم”.

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