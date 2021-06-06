الترجمان: “الإخوان” يسعون لاقتناص منصب مفوضية الانتخابات حتى يعيثون فيها فساداً

أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن تنظيم الإخوان في ليبيا، يحاول بشتى الطرق عدم الوصول إلى انتخابات ديسمبر، متذرعًا بذرائع مختلفة، منها الدستور، والقاعدة الدستورية، والمناصب السيادية.

وقال الترجمان، في تصريحات لـ “العين”: “هناك توافقًا حول ملف المناصب السيادية، إلا أن تنظيم الإخوان يحاول الاستيلاء على مناصب بعينها، ضاربًا بالاتفاقات السابقة عرض الحائط”.

وأضاف “يسعون لاقتناص منصب مفوضية الانتخابات حتى يعيثوا فيها فسادا، فضلا عن سعيهم الحثيث للمتاجرة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية، إلا أن موقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كان حاسمًا في الرباط، برفضه الجلوس مع المشري”.

وتابع “تنظيم الإخوان لا يمكن الذهاب معه لبناء دولة مدنية، كونه لا يفهم إلا لغة واحدة، وأتوقع انقلاب الشارع الليبي على قيادات التنظيم وحسم الصراع الدائر حاليًا نهائيا”.

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