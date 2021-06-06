أيوب الأوجلي: توقيت زيارة المنفي للإمارات مهم

أكد المحلل السياسي أيوب الأوجلي، أن توقيت زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للإمارات مهم، خاصة تزامن ذلك مع اقتراب انعقاد مؤتمر برلين 2.

وقال الأوجلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الإمارات لعبت دورا محوريا في حل الأزمة الليبية، وكان دورها مهما وفعالا على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المحلل السياسي أن “الإمارات تشكل ثقلا هاما في الأزمة الليبية”، مشيرًا إلى أن زيارة المنفي هدفها الأساسي تعميق العلاقات بين البلدين ومحاولة الحصول على الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ملف الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وأشار الأوجلي إلى أن هذه الزيارة “تؤكد التوجه الذي تنتهجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، والذي يركز على الدعم العربي بشكل كبير لحلحلة الملفات العالقة في الأزمة الليبية، ولعل أبرزها ملف المصالحة واعتماد الميزانية والمناصب السيادية”.

ولفت المحلل السياسي إلى أن الإمارات لطالما لعبت دور الوساطة في عديد من الملفات الجدلية واحتضنت اجتماعات هامة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب الأوجلي عن اعتقاده بأن أبوظبي ستكون طرفا في حل عدد من الملفات الشائكة حاليا، ربما عن طريق احتضان بعض اللقاءات أو بالتواصل مع الأطراف الفاعلة في ليبيا.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس السبت، في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية، الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا.

وأكد بن زايد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم ليبيا التي وصفها بالشقيقة، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية والوحدة.

وأضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة، ومواصلة العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تعزيز أركان السلام والاستقرار وفق ما يتطلع إليه الشعب الليبي الشقيق”.