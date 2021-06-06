المسلاتي: الإخوان يعرقلون ملف المناصب السيادية للتغطية على فسادهم المالي

أكد المحلل السياسي، حسين المسلاتي، أن تنظيم الإخوان هو السبب الرئيسي وراء فشل الوصول إلى اتفاق حول المناصب السيادية في ليبيا.

المسلاتي، وفي تصريحات لموقع العين الإخبارية، أضاف: “رغم التنازلات التي أقدم عليها مجلس النواب بتخليه عن جزء من اختصاصاته التشريعية والقبول بالتشارك مع المجلس الاستشاري، فيها، إلا أن الأخير يماطل في حسم الملف الشائك”.

وتابع: “تضمنت مخرجات الاجتماعات السابقة بين المجلس الاستشاري والنواب، التوافق على أن يفتح مجلس النواب باب الترشيحات للمناصب السيادية ومن ثم يحيل ملفات المتقدمين إلى مجلس الدولة، ليختار من بينها أسماء تحال بدورها إلى البرلمان ليصوت عليها”.

وأضاف: “الكرة الآن في ملعب الاستشاري، الذي يحاول تمرير صفقة من خلف الكواليس عبر فرض شخصيات بعينها، معلنًا تمسكه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أو خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة”.

وتابع: “عرقلة تنظيم الإخوان لهذا الملف، جاء بهدف الحفاظ على نفوذهم ومصالحهم، والتغطية على ملفات الفساد المالي الكبير، والتجاوزات الضخمة التي تورطوا فيها، والتي قد تدفع بهم خلف القضبان”.

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