محمد يسري: تنظيم الإخوان يحاول تخريب أي توافق في ليبيا

أكد المحلل السياسي محمد يسري أن تنظيم الإخوان “المدرج على قائمة الإرهاب بقرار مجلس النواب الليبي” يسعى لإفشال أي مساعٍ للتوافق في البلاد، إثر عودتهم بخفي حنين من جنيف (في إشارة للملتقى السياسي الذي حسم في فبراير الأسماء التي تولت المجلس الرئاسي والحكومة).

وقال يسري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “تنظيم الإخوان يتحرك الآن من جديد محاولا تخريب أي توافق يتم الوصول إليه، لأنه أصبح خارج المشهد، لذلك تتجه أنظاره نحو تعطيل الوصول إلى المناصب السيادية، لأن جميع الشخصيات التي دفع بها لا تمتلك المعايير لتوليها”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن التنظيم الليبي، يتحرك بخطوات حثيثة نحو عرقلة انتخابات 24 ديسمبر، خوفًا من تكرار فشله في الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2014، فضلا عن فشله –حتى الآن- في تنحية رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الحالي عماد السايح، وهو ما يحرمه من التلاعب في الانتخابات.

وحاول المغرب خلال الأيام الماضية، التوسط لحل الأزمة إلا أن رئيس مجلس الدولة خالد المشري تمسك باختيار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس مصرف ليبيا المركزي، الأمر الذي رفضه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأفشل فرصة عقد لقاء بين الطرفين.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي إن نظيره الليبي، عقيلة صالح، بذل جهودا مضنية لتسوية الخلافات ولكنها فشلت في النهاية.