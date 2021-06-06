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مصدر أمني: مليشيات مصراتة تربط فتح الطريق الساحلي بالحصول على 350 مليون دولار

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مصدر أمني أن قادة المليشيات، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، تساوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة؛ مبينا أنهم ربطوا فتحه بحصولهم على “دعم مادي” يقدر بنحو 350 مليون دولار.

المصدر، وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، ثال: “أن الجهود التي قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم تنجح في إقناع المليشيات في فتح الطريق الساحلي الربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • كيف هم خدموا اردوغان كعملاء له واليوم يطلبوا من ليبيا الدفع عجيب أمر مافيا المليشيات المصراتيه توقفت عن السطو علي البنوك والخطف مقابل فديه تحولت للمتاجره بحاجة المواطن الذي تذي بغلق الطريق بين طرفي البلاد شرقها وغربها فلماذا لا يطالبوا اردوغان بهذا المبلغ فهم استظافوا جنوده في بيوتهم وحموا المرتزقه السوريين من أي غضب محتمل من المواطنين ردا علي استفزازات المرتزقه لهم ففي العاده العميل يقبض من البلد الغازي المحتل ولا تقبض من من البلد الذي باعوه وفرطوا في سيادته فالعميل النمساوي الذي ساعد نابيلون علي احتلال معسكر نمساوي قبض من فرنسا ومن ساعدوا هتلر علي احتلال بلدانهم قد قبضوا المانيا فكيف هؤلاء المصاريت الذين ساعدوا اردوغان في احتلال غرب ليبيا يطالبون ليبيا بدفع ثمن خيانتهم للوطن يفترض يطالبوا اردوغان بالثمن نظير الماعون المقدم منهم لجيشه أليسوا هم من أستظاف جنود اردوغان في بيوتهم

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  • حفتر انتهى من كافة الاستعدادت للحرب على طرابلس ومصراتة بنفس الوقت من بداية شهر 8 أو 12 لهذا العام .

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