مصدر أمني: مليشيات مصراتة تربط فتح الطريق الساحلي بالحصول على 350 مليون دولار

أكد مصدر أمني أن قادة المليشيات، التي تنتمي إلى مدينة مصراتة، تساوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة؛ مبينا أنهم ربطوا فتحه بحصولهم على “دعم مادي” يقدر بنحو 350 مليون دولار.

المصدر، وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، ثال: “أن الجهود التي قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لم تنجح في إقناع المليشيات في فتح الطريق الساحلي الربط بين المنطقتين الشرقية والغربية، الذي يعد أحد أبرز بنود اتفاقية وقف إطلاق النار”.

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