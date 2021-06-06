أردوغان يأمر ببناء ضريح للقائد العثماني “تورغوت رئيس” بطرابلس

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليماته ببناء ضريح للقائد البحري العثماني “تورغوت رئيس” في طرابلس، وفق ما ذكره الكاتب الصحفي التركي فاتح تشقرج.

تشقرج، وفي مقال له في صحيفة “حرييت” التركية، نقل أجزاء منه موقع “super haber”، كشف تفاصيل مهمة ذكرها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وأردف الكاتب التركي أن أكار أطلع جميع الصحفيين على معلومات مهمة للغاية بشأن زيارته الأخيرة لليبيا، وأنه أبلغ أردوغان أن قبر “تورغوت رئيس” في طرابلس في حالة متهالكة ومتداعي، في حين جاء تعليق أردوغان: “دعونا نبني ضريحًا يليق بمجده هناك”، بحسب قوله.

ولفت الكاتب التركي، إلى أنه الآن يجري إعداد ضريح لـ”تورغوت رئيس”، لأن مثل هذا القبر لا يناسب من وصفه بـ”البطل الأسطوري” للملاحة البحرية التركية.

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