ضبط 10 أشخاص ومصادرة 3 آليات ثقيلة لتعديهم على أرض بغابات أولاد سيدي احسين

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 10 أشخاص ومصادرة 3 آليات ثقيلة كانت تقوم بتسوية داخل غابات أولاد سيدي احسين بمنطقة الثمانين شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العملية جرت من قبل دوريات جهاو الشرطة الزراعية التابعة لفرع المرقب وفرع تاجوراء وفرع القره بوللي وبدعم وإسناد من فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية

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وقالت وزارة الداخلية إن الجهات الأمنية توجهت إلى مكان الواقعة بناء على تعليمات النائب العام التي أفادت بوجود انتهاكات داخل غابات أولاد حسين بمنطقة الثمانين، مشيرة إلى أنه جرى ضبط ثلاث آليات نوع «كشيك» ذو إطارات يقوم بتسوية داخل غابات اولاد احسين وكذلك ضبط عشرة أشخاص.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة، ومصادرة وحجر الآليات داخل مقر فرع إدارة انفاذ القانون فرع طرابلس.

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