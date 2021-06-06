التكبالي: سياسة أمريكا في ليبيا “ازدواجية”

انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي انحياز الولايات المتحدة مبكرًا للتشكيلات المسلحة والمليشيات في طرابلس واعتبارها ما أسماه “جيشًا بديلاً”، بالإضافة لعدم النظر بجدية لدور القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب.

وحذر التكبالي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، من نتائج السياسات “المزدوجة” التي تمارسها الولايات المتحدة في ليبيا، مبينًا أن واشنطن تدرك أن القيادة العامة للقوات المسلحة كيان عسكري منظم، وتعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد.

وقال: “الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش، ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش”.

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