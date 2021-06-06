صحيفة هندية: أجهزة الأمن الهندية تحقق في مقتل هندي انضم إلى داعش ليبيا

أفادت صحيفة newindianexpress الهندية بأن الأجهزة الأمنية تحاول التحقق من ادعاء تنظيم “داعش” الإرهابي، بأن مهندسًا من المالايالي (المتحدثين الأصليين بولاية كيرلا)، انضم إلى التنظيم الإرهابي وقتل في ليبيا.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن وثيقة لـ”داعش” بعنوان “اعرف قتلاك” تقول إن أبو بكر الهندي مسيحي أسلم أثناء عمله في الخليج، زاعمة أنه أول “جهادي” من الهند يقتل في القارة الإفريقية.

وأضافت الصحيفة أن أبو بكر كان يرغب في الهجرة مثل المالاياليين الآخرين الذين انضموا إلى داعش، وكان عليه العودة إلى الهند بانتهاء عقده مع الشركة في الخليج، لكن طلب منه عناصر “داعش” الذهاب إلى ليبيا حيث كان نشاطه قويًا.

وساعد أبو بكر في السفر إلى ليبيا، بحسب وثيقة “داعش”، أنه كان مهندسًا وكان جواز سفره يحمل اسمًا مسيحيًا، فسافر بسهولة، لكنه بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى البلاد، قُتل في إحدى العمليات.

وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية لم تتعرف عليه بعد، ولا يُعرف متى وقعت الأحداث المشار إليها في الوثيقة، مشيرة إلى تحذيرات خبراء أمنيين من أن تنظيم داعش قد ينقل عملياته إلى إفريقيا بعد القضاء على معاقله في سوريا وأفغانستان.

وبيّن التقرير أن العديد من سكان ولاية كيرلا الهندية الذين انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي هاجروا إلى سوريا وأفغانستان، إلا أنها المرة الأولى التي تظهر فيها ليبيا في الصورة.

وأعلن تنظيم داعش، بحسب التقرير، تشكيل ولاية إرهابية في ليبيا عام 2014م، وتم إرسال العديد من المقاتلين الأجانب إلى البلاد، وزعم التنظيم الإرهابي أن عناصره من ولاية كيرلا شاركوا في العديد من العمليات في أفغانستان العام الماضي.

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