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محمود الكزة: خروج القوات الأجنبية من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد الباحث السياسي محمود الكزة، أن خروج المرتزقة من ليبيا لن يأتي إلا بدعم دولي حقيقي وعادل، يتمثل في خروجهم من البلاد، بمساعدة الحكومة الحالية في إتمام إنجازاتها.

وقال الكزة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنه لم يعد هناك خيار أمام أطراف الصراع في ليبيا غير الجنوح للسلم، بعد أن تأكد للجميع أن العالم على استعداد “للفرجة” على الحرب الدائرة.

وأضاف الباحث السياسي: “لن يأتي أي حل جذري، ما لم تتوافق أطراف الصراع على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وفي هذا الصدد، أشار الكزة إلى تصريح وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، والذي قوبل باحتجاج واستنكار شديدين من قبل القوى الموالية للإخوان.

وأوضح أن مليشيا ما يسمى “قادة ثوار ليبيا” أصدرت بيانا ضد وزيرة الخارجية، قالت فيه، إن “تصريحات المنقوش طائشة ولن نعض يد تركيا التي ساعدتنا”، كما طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني بخروج الآلاف لنصرة تركيا، ولرفع الظلم عنها على حد تعبيره.

إلى هذا، جدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحذيراته من مواصلة تركيا إرسال المرتزقة إلى ليبيا، مؤكدا أن الأيام القليلة الماضية، شهدت وصول 380 مرتزقا جديدا إلى الأراضي الليبية.

وبالرغم من تكثيف التحذيرات والمطالبات الدولية والأممية بضرورة سحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، كخطوة محورية في إطار تحقيق عملية السلام والاستقرار في البلاد، إلا أن التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي أكدت أن عددهم لم ينخفض، رغم التعهدات الدولية التي أقرتها جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة في الداخل الليبي بأهمية تحقيق ذلك.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير صدر نهاية مايو الماضي، إن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هل هل في رأي الكتاب سيتخلي اردوغان بسهوله علي كلاب نبحت له في قنوات الفتنه التي تبث من تركيا  كلاب اردوغان من الليبيين معروفون ساسه منهم تسلقوا المشهد السياسه بلا اي مؤهل اللهم مؤهل العماله لتركيا وقادة مليشيات عملاء كثر هم علي استعداد ليخوضوا اي حرب بالوكاله عن تركيا يتركز هؤلاء  الصعاليك الغوغائيين في الغرب ليبيا وهل سيكون عيب اردوغان كعيب مربي الماشيه حين تكون حاجته ملحه لكلاب تنبح لحرسة  أغنامه يآتي بها من أي مكان في المعموره ويطعمها بكرم ويوفر لها الطعام والماء ويعتني بها لكي تنبح بقوه وصلابه لحماية القطيع من الذئاب ومن اللصوص ثم عندما يرغب في ترك تربيه الماشيه والهجره من الريف الي المدينه والتحول الي العمل كعامل او حارس في الدوله يترك تلك الكلاب سائبه في الخلاء  تواجه العوز والفقر والمهانه بعدما كانت كلاب عز عايشه في دلال  فأردوغان عندما أحضر الي تركيا كلاب أخوانيه مصريه وسلطها او حرشها علي قافلة السيسي فلم يلتفت او يهتم السيسي لنباحها واستمر في معالجة أحوال مصر ونجح في حل أغلب مشاكلها فهاجرت تلك الكلاب المصريه الي ماليزيا وكندا عساها ان تجد من يؤجرها لتنبح نبح سياسي علي أي رئيس ما والدور جاي علي الكلاب الليبييه التي ظنت انها محميه من الحكومه التركيه فعندما سيتوقف اردوغان عن الحمله الاعلاميه التي يشنها علي الجيش الليبي البطل بقيادة المشير حفتر سيقول اردوغان لتلك الكلاب الأخوانيه التي هي من الجنسيه الليبيه شكر الله لكم نباحكم خدمتا لي ولكنني توقفت من مهاجمة المشير اركان حرب حتفر فمن يريد العيش في تركيا بدون نباح علي قائد جيش بلاده فليتفضل بالعيش أو عليه مغادرة تركيا الي ماليزا او كندا فله الخيار اما النباح فلم أعد بحاجه اليه بعد التغيرات الدوليه وتولي بايدن الرئاسه الامريكيه

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