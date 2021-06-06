إحباط محاولة سرقة محول كهرباء بمنطقة طمزين

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة طمزين بمديرية أمن جادو غرب البلاد، من ضبط وإفشال محاولة سرقة محول كهربائى عالى الجهد من أحد خطوط نقل التيار بالمنطقة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن الدوريات الأمنية داهمت المكان وتمكنت من ضبط مركبة آلية نصف نقل تركها السارقين في المكان ولاذوا بالفرار.

وأوضحت انه بالتحقيق وجمع المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الامنية تم ضبط مالك السيارة الذي أقر بإعطائها لصديقه الذي استخدمها في السرقة، منوهة إلى أنه جاري البحث عن المطلوب الهارب للقبض عليه.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية اتخذت كافة الإجراءت القانونية الأولية بالخصوص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا