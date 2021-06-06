أكثر الدول العربية تطعيمًا من كورونا.. ليبيا أمامها عمل كبير

تواصل العديد من دول العالم تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد، إذ تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تلقيحًا لسكانها، حيث وصل عدد الذي تلقوا اللقاح في البلاد إلى أكثر من 744 مليون شخص.

ووفقًا لموقع “ourworldindata” فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح في قارة آسيا، وصل إلى مليار و170 مليون شخص.

وبحسب المصدر فإن المغرب هو البلد الأول عربيًا في تلقيح مواطنيه، حيث حصل على اللقاح ما يصل إلى 15 مليون شخص، وفي المركز الثاني تأتي المملكة العربية السعودية وحصل ما يصل إلى 14.7 مليون شخص على اللقاح.

أما ليبيا فقد تلقى 243 ألف مواطن اللقاح، بمعدل 3.6 لكل 100 شخص، حيث احتلت المركز 15 على مستوى الدول العربية.

وفي المركز الثالث عربيًا جاءت الإمارات العربية المتحدة وحصل 13.2 مليون شخص على اللقاح، ثم مصر 2.7 مليون شخص.

وعلى مستوى العالم فقد حصل أكثر من 2 مليار شخص على اللقاح، علمًا أن هناك عددًا من اللقاحات المنتشرة، بينما تعتمد بعض الدول على معايير مختلفة في التلقيح، فبعض الدول تعمل على تلقيح مواطنيها في أسرع ما يمكن، والبعض الآخر يعتمد على الأولوية فيحصل عليه كبار السن أولًا ثم المصابون.

وعلى المستوى العالمي جاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصل 277 مليون شخص على اللقاح، ثم الهند 223 مليون، ثم البرازيل 70 مليون، وخامسًا المملكة المتحدة 66 مليوناً.

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