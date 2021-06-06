دعوة للتحقيق في اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر في أجدابيا

دعت البعثة الأممية السلطات الأمنية والعسكرية في ليبيا للتحقيق في واقعة اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا، منصور عاطي المغربي.

وأعربت البعثة في بيان لها عن قلقها بشأن سلامة المغربي وناشط مدني تم اختطافهما بعد أن اعترض مسلحون مجهولون سيارة الأول، وما زال مكانه مجهولا، مطالبة بالإفراج غير المشروط عنه.

وحث البيان كافة السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة في البلاد على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مع التأكيد على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا