الحويلي: المشري ذهب إلى المغرب للقاء المستشار صالح ‏بتنسيق مغربي يحولهم إلى رفاق.. والأخير أنكر فأصبنا الإحباط

أعرب عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، عن إحباطه مما حدث في المغرب، من دعم التنسيق أو الاتفاق على لقاء بين رئيس مجلسه خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.
الحويلي، وفي تصريحات متلقزة، أضاف: “للأسف هذا كان منسقًا له من يوم 20 مايو، ولكن اعتذر رئيس مجلس النواب، بأنه لا يمكنه الحضور قبل يوم 30 يوم، وهذا اليوم كانت السلطات المغربية منشغلة وقررت تأجيله إلى يوم 3 يونيو”.
وأشار إلى أن “ما قاله رئيس مجلس النواب ليس دقيقًا بنسبة 100%، ومخالف لما اتُفق عليه ومخالف للاتفاق السياسي الليبي ومخالف لاتفاق بوزنيقة، الذي كان به اتفاق على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، ونسبة للتعيين بين مجلسي النواب والدولة”.
ولفت إلى أنه “تم تشكيل اللجنة المشتركة للفرز واختيار المناصب السيادية”، مستدركًا: “مجلس النواب يود أن يقوم بالفرز بمفرده وهذا مخالف للاتفاق السياسي، فالمفروض أن يكون الفرز مشتركًا”.
وتابع: “يمكن أن يتنازل مجلس الدولة على أن يتم فرز المناصب السيادية الخاصة به بصورة منفردة، وأن يختار مجلس النواب المناصب بمفرده أيضًا، لكن هذا يحتاج إلى قرار وموافقة من مجلس الدولة، لأننا رأينا أن مجلس النواب مسلوب الإرادة وما يقرره رئيسه هو ما يسير عليه”.
وتطرق إلى أن الإجراء الفعلي هو أن يختار المجلسين المناصب السيادية في لجنة مشتركة، لكن حتى هذه اللحظة الأوضاع ليست جيدة وهناك انسداد في كل شيء، والمناقشات في المغرب لم تصل إلى نتائج ملموسة.
وقال إن المشري ذهب إلى المغرب على أساس لقاء المستشار عقيلة صالح بتنسيق مغربي، لكن الأخير يقول إنه لا يوجد أصلا تنسيق، متسائلاً: “فكيف هذا؟ خاصة أن هذا هو الشيء الذي أصابنا بالإحباط، فأنت لديك خصم إذا لم تتحاور مع خصمك فكيف ستحل المشكلة؟، كان على المستشار عقيلة صالح أن يلتقي مع خصمه، وإذا أزحت خصمك إلى رفيق أو شريك، فهذا نصر، ولا أدري كيف يفكر رئيس مجلس النواب؟”.
أما عن المناقشات حول القاعدة الدستورية، فقال “إنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أي حديث عن القاعدة الدستورية، خاصة بعد إحالة البعثة الأممية القاعدة الدستورية لمجلسي النواب والدولة إسراعًا للوقت، لافتًا إلى أنه كان يجب على المجلسين أن يشكلا لجنة مشتركة لإعداد تصور تعديلات محددة، لعرضها على المجلسين، وأن هذا هو الإجراء السريع المطلوب”.
وأتم بقوله “لأنه لو تابع مجلس النواب لوحده ومجلس الدولة لوحده، سيتم إهدار وقت طويل، ولن نصل إلى حل ناجح، لكن اللجنة المشتركة ستكون الحل الناجح الذي يطلب في تلك المرحلة الحرجة”.
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