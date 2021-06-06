الحويلي: المشري ذهب إلى المغرب للقاء المستشار صالح ‏بتنسيق مغربي يحولهم إلى رفاق.. والأخير أنكر فأصبنا الإحباط

أعرب عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، عن إحباطه مما حدث في المغرب، من دعم التنسيق أو الاتفاق على لقاء بين رئيس مجلسه خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة ‏صالح.‏

الحويلي، وفي تصريحات متلقزة، أضاف: “للأسف هذا كان ‏منسقًا له من يوم 20 مايو، ولكن اعتذر رئيس مجلس النواب، بأنه ‏لا يمكنه الحضور قبل يوم 30 يوم، وهذا اليوم كانت السلطات ‏المغربية منشغلة وقررت تأجيله إلى يوم 3 يونيو”.‏

وأشار إلى أن “ما قاله رئيس مجلس النواب ليس دقيقًا بنسبة ‏‏100%، ومخالف لما اتُفق عليه ومخالف للاتفاق السياسي الليبي ‏ومخالف لاتفاق بوزنيقة، الذي كان به اتفاق على التوزيع الجغرافي ‏للمناصب السيادية، ونسبة للتعيين بين مجلسي النواب والدولة”.‏

ولفت إلى أنه “تم تشكيل اللجنة المشتركة للفرز واختيار المناصب ‏السيادية”، مستدركًا: “مجلس النواب يود أن يقوم بالفرز بمفرده وهذا ‏مخالف للاتفاق السياسي، فالمفروض أن يكون الفرز مشتركًا”.‏

وتابع: “يمكن أن يتنازل مجلس الدولة على أن يتم فرز المناصب ‏السيادية الخاصة به بصورة منفردة، وأن يختار مجلس النواب ‏المناصب بمفرده أيضًا، لكن هذا يحتاج إلى قرار وموافقة من ‏مجلس الدولة، لأننا رأينا أن مجلس النواب مسلوب الإرادة وما ‏يقرره رئيسه هو ما يسير عليه”.‏

وتطرق إلى أن الإجراء الفعلي هو أن يختار المجلسين المناصب ‏السيادية في لجنة مشتركة، لكن حتى هذه اللحظة الأوضاع ليست ‏جيدة وهناك انسداد في كل شيء، والمناقشات في المغرب لم تصل ‏إلى نتائج ملموسة.‏

وقال إن المشري ذهب إلى المغرب على أساس لقاء المستشار عقيلة صالح ‏بتنسيق مغربي، لكن الأخير يقول إنه لا يوجد أصلا تنسيق، متسائلاً: “فكيف ‏هذا؟ خاصة أن هذا هو الشيء الذي أصابنا بالإحباط، فأنت ‏لديك خصم إذا لم تتحاور مع خصمك فكيف ستحل المشكلة؟، كان ‏على المستشار عقيلة صالح أن يلتقي مع خصمه، وإذا أزحت خصمك إلى ‏رفيق أو شريك، فهذا نصر، ولا أدري كيف يفكر رئيس مجلس ‏النواب؟”.‏

أما عن المناقشات حول القاعدة الدستورية، فقال “إنه لا يوجد حتى ‏هذه اللحظة أي حديث عن القاعدة الدستورية، خاصة بعد إحالة ‏البعثة الأممية القاعدة الدستورية لمجلسي النواب والدولة إسراعًا ‏للوقت، لافتًا إلى أنه كان يجب على المجلسين أن يشكلا لجنة مشتركة لإعداد ‏تصور تعديلات محددة، لعرضها على المجلسين، وأن هذا هو الإجراء ‏السريع المطلوب”.‏

وأتم بقوله “لأنه لو تابع مجلس النواب لوحده ومجلس الدولة ‏لوحده، سيتم إهدار وقت طويل، ولن نصل إلى حل ناجح، لكن ‏اللجنة المشتركة ستكون الحل الناجح الذي يطلب في تلك المرحلة ‏الحرجة”. ‏

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