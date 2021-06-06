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وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون لتفعيل قرار زيادة رواتب القطاع الطبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم عدد من الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون بطرابلس،‬ للمطالبة بتفعيل القرار 885، والذي يتعلق بزيادة رواتب العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي وعلاوة الخطر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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