وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون لتفعيل قرار زيادة رواتب القطاع الطبي

نظم عدد من الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون بطرابلس،‬ للمطالبة بتفعيل القرار 885، والذي يتعلق بزيادة رواتب العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي وعلاوة الخطر.

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