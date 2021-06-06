وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون لتفعيل قرار زيادة رواتب القطاع الطبي

نظم عدد من الطواقم الطبية والطبية المساعدة، وقفة احتجاجية أمام مستشفى العيون بطرابلس، للمطالبة بتفعيل القرار 885، والذي يتعلق بزيادة رواتب العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى توفير التأمين الطبي وعلاوة الخطر.
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قناة ليبيا
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