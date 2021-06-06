الزناتي: القطاع الصحي تعرض في السنوات الماضية إلى ضغط كبير

قال وزير الصحة، علي الزناتي، إن القطاع الصحي تعرض خلال الفترة الماضية إلى ضغط كبير، وزاد هذا الوضع سوءا حالة الانقسام في البلاد، بالإضافة إلى التفكك الهيكلي في قطاع الصحة ومؤسساته، مشيدا بجهود العاملين في هذا القطاع رغم الصعوبات التي واجهتهم.

وأكد الزناتي، أن وزارة الصحة عملت خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات المسؤولة، لتنفيذ القرار رقم 885، المتعلق بزيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، مؤكدا حرص الوزارة على تضمين المخصصات المالية اللازمة لهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حق التظاهر مكفول بالقانون.

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