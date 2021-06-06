بدء تلقيح حجاج بيت الله الحرام ببلدية الجفرة ضد الفيروس

انطلقت بمكتب الرعاية الصحية بالجفرة حملة التطعيمات الخاصة بقاصدي بيت الله الحرام، والبالغ عددهم 54 حاجا وحاجة، علما بأن الحملة تسير بشكل منتظم، حيث يخضع الحاج للكشف الطبي وقياس درجة الحرارة قبل تلقيه الجرعة المخصصة له.
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قناة ليبيا
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