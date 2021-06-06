ليبيا الان

بدء تلقيح حجاج بيت الله الحرام ببلدية الجفرة ضد الفيروس

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلقت بمكتب الرعاية الصحية بالجفرة حملة التطعيمات الخاصة بقاصدي بيت الله الحرام، والبالغ عددهم 54 حاجا وحاجة، علما بأن الحملة تسير بشكل منتظم، حيث يخضع الحاج للكشف الطبي وقياس درجة الحرارة قبل تلقيه الجرعة المخصصة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك