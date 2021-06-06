التكبالي: نحذر من انحياز السلطة التنفيذية للتشكيلات المسلحة واعتبارها جيشًا بديلًا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن التحدي الأكبر هو علاقة الجيش بحكومة الوحدة الوطنية، خصوصًا مع ما سماه انحيازها مبكرًا للتشكيلات المسلحة في طرابلس، واعتبارها جيشًا بديلًا، بالإضافة لعدم النظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد، حذر من نتائج السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد.

وأوضح أن أميركا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة.

التكبالي رفض ما يطرح عن أن تقرب الجيش من روسيا هو السبب المباشر وراء أي توتر قد ينتج في علاقته بالولايات المتحدة، قائلًا: أميركا هي من دفعت الجيش للاعتماد على روسيا، ولم تبدِ أي اعتراض يذكر على هجوم الميليشيات على العاصمة في أعقاب خسارة التيار الإسلامي لنتائج الانتخابات عام 2014.

واختتم التكبالي حديثه محذرًا من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، مضيفًا: “الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية