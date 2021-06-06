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الملتقى الأول لمديري البرنامج الوطني للتطعيمات بالمنطقة الغربية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتضنت قاعة كلية القانون بصرمان، الملتقى الأول لمديري البرنامج الوطني للتطعيمات بالمنطقة الغربية، الذي نظمته إدارة التطعيمات، برعاية وإشراف إدارة الخدمات الصحية ببلدية صرمان، لمناقشة العراقيل التي تواجه التطعيمات، خاصة التدخلات فيما يتعلق بلقاحات كورونا، وتدوير المخزون من التطعيمات.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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