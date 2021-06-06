ليبيا الان

الفيتوري: جماعة الاخوان تستغل ملف المناصب السيادية لعرقلة توحيد المؤسسات وإجراء الإنتخابات

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن وساطة المغرب في ملف المناصب السيادية جاءت نظرًا لأنها لعبت دورًا كبيرًا في ملف المصالحة الوطنية، وسبق لها أن أحتضنت اجتماعات الصخيرات التي أفرزت الحكومة السابقة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أوضح أن ملف المناصب السيادية تستغله جماعة الإخوان وتضغط به لعرقلة توحيد المؤسسات، وبالتالي عرقلة إجراء انتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن معادلة اختيار المناصب السيادية صعبة بل تكاد تكون مستحيلة، مؤكدًا أن مجلس النواب ومجلس الدولة أطراف مختلفة سياسيًا، فكيف سيحدث توافق في اختيار هذه المناصب؟ خاصة أن تنظيم الإخوان المتحكم في مجلس الدولة يلعب بهذه الورقة للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية.

وأكد أن دور المجتمع الدولي جاء الآن للتدخل بشكل قوي لحل هذه الأزمة، فتصريحات رئيس مجلس النواب الآن التي أكد فيها أن ملف المناصب السيادية سيحال بأكمله لاختيار لجنة من الأمم المتحدة، وأن مؤتمر “برلين 2” سيضغط في هذا الاتجاه يؤكد أن الطرفين (مجلس النواب ومجلس الدولة) عجزا عن التوصل لاتفاق بشأن هذا الملف.

الفيتوري أوضح أن تعنت تنظيم الإخوان بشأن هذا الملف جاء خوفًا من الخروج من اللعبة السياسية خالي الوفاض، خاصة أنه في حال إجراء الانتخابات سيكون قد انتهى سياسيًا في ليبيا.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الدين الاسلامي لا يحتكره مجموعة معينة أو أشخاص معينين …
    الدين الأسلامي دين كبير وشامل للمجتمع ـ وهم أنفسهم الأخوان يكونوا تحت قضاءه وبنوده وأحكامه …. يعني إذا حفظت القرأن وفعلت المحرمات وسرقت وهجرت وكذبت واختلست وحرمت وحللت.ودمرت وزورت…
    فأعلم أن القصاص الاسلامي يقع عليك ـ حتى ولو حفظت كتاب الله وتبث جرمك ـ سسواء ذكر او أنثى ـ
    لأن الدين الاسلامي شرع ويحكم به الطاهرين والصادقين . بما أنزله في كتابه ـ وما هو بالهزل …والله على كل شئ وكيل ..

    رد

  • الكبائر جمع كبيرة، وهي كل ما كبر من المعاصي وعظم من الذنوب وقد اختلف العلماء في وضع ضابط للكبيرة، لكن ما هو مُتفق عليه أن الكبيرة هي كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة في الدنيا كحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر، أو توعد عليها بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب كأكل الربا وعقوق الوالدين والتنمص والوشم والنميمية، والكبائر تتفاوت درجاتها من حيث القبح وعظم الجرم فمنها أكبر الكبائر كما في صحيح البخاري وغيره قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور)، ومنها السبع الموبقات أي المُهلكات كما في الصححين البخاري ومسلم وغيرهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).

    رد