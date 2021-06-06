الفيتوري: جماعة الاخوان تستغل ملف المناصب السيادية لعرقلة توحيد المؤسسات وإجراء الإنتخابات

ليبيا- قال المحلل السياسي إبراهيم الفيتوري إن وساطة المغرب في ملف المناصب السيادية جاءت نظرًا لأنها لعبت دورًا كبيرًا في ملف المصالحة الوطنية، وسبق لها أن أحتضنت اجتماعات الصخيرات التي أفرزت الحكومة السابقة.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” أمس السبت، أوضح أن ملف المناصب السيادية تستغله جماعة الإخوان وتضغط به لعرقلة توحيد المؤسسات، وبالتالي عرقلة إجراء انتخابات في موعدها في ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن معادلة اختيار المناصب السيادية صعبة بل تكاد تكون مستحيلة، مؤكدًا أن مجلس النواب ومجلس الدولة أطراف مختلفة سياسيًا، فكيف سيحدث توافق في اختيار هذه المناصب؟ خاصة أن تنظيم الإخوان المتحكم في مجلس الدولة يلعب بهذه الورقة للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية.

وأكد أن دور المجتمع الدولي جاء الآن للتدخل بشكل قوي لحل هذه الأزمة، فتصريحات رئيس مجلس النواب الآن التي أكد فيها أن ملف المناصب السيادية سيحال بأكمله لاختيار لجنة من الأمم المتحدة، وأن مؤتمر “برلين 2” سيضغط في هذا الاتجاه يؤكد أن الطرفين (مجلس النواب ومجلس الدولة) عجزا عن التوصل لاتفاق بشأن هذا الملف.

الفيتوري أوضح أن تعنت تنظيم الإخوان بشأن هذا الملف جاء خوفًا من الخروج من اللعبة السياسية خالي الوفاض، خاصة أنه في حال إجراء الانتخابات سيكون قد انتهى سياسيًا في ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية