نقص مصل العقرب .. مشكلة تؤرق سكان مناطق الجنوب

تواجه مناطق الجنوب هذا العام مشكلة نقص مصل العقرب، حيث تكثر حالات اللدغ خاصة في القرى والمناطق النائية والزراعية وفي الصحراء، وتزداد معه حالات الوفاة التي تنتج عن التأخر في أخذ المصل أو الإسعافات الأولية.

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