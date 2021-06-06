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الأكاديمية الليبية فرع مصراتة تحتفي باليوم العالمي للبيئة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم قسم هندسة وعلوم البيئة بالأكاديمية الليبية فرع مصراتة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تحت شعار، بيئتنا حياتنا، بقاعة المناقشات بمقر الأكاديمية، برعاية المؤسسة الاتحادية لدعم وتشجيع العاملين في مجال الخردة، وبالتعاون مع معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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